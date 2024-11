LPI-EF: Verkehrsunfall mit Fußgänger

Erfurt (ots) - Auf ein Optikergeschäft hatten es Unbekannte in Erfurt abgesehen. In der Tatzeit von Dienstag zu Mittwoch beschädigten die Täter mit Gewalt einen Fensterrahmen und verschafften sich so Zutritt in das Geschäft in der Innenstadt. Anschließend öffneten sie Kassen und Schubladen und stahlen etwa 550 Euro Bargeld. Hinzugerufene Polizisten sicherten am Tatort zahlreiche Spuren und nahmen die Ermittlungen ...

