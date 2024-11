Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Steinwurf auf ein fahrendes Auto - Zeugen gesucht

Erfurt (ots)

Ein Unbekannter warf am Mittwoch in Erfurt einen Stein auf ein fahrendes Auto. Gegen 09:20 Uhr fuhr ein 67-jähriger BMW-Fahrer auf der Rudolstädter Straße. Auf Höhe der Bushaltestelle zum TEC stand ein unbekannter Täter auf dem Gehweg, holte aus und warf einen Stein auf die Frontscheibe des Autos. Der 67-Jährige erschrak sich und leitete eine Vollbremsung ein. Der Unbekannte floh anschließend in Richtung des Einkaufszentrums. An der Frontscheibe entstand ein Schaden in bisher unbekannter Höhe, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen, die das Tatgeschehen an der Bushaltestelle beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0300560 beim Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/7443-0) zu melden. (DS)

