Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Wohnungseinbruch

Zeugen gesucht

Achern (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 23. Januar 2025 bis Sonntag, 26. Januar 2025 verschafften sich bislang unbekannte Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Zum Klauskirchl". Die Täter sollen die Eingangstüre aufgehebelt und im Anschluss die Wohnung nach Wertsachen durchsucht haben. Ersten Erkenntnissen zu Folge entwendeten sie Schmuck und ein elektronisches Gerät. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die ersten Maßnahmen übernommen, während die weiteren Ermittlungen von der Kriminalpolizei geführt werden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Einbrechern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 zu melden.

/al

