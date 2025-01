Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Erste Güterverkehr-Kontrollaktion des Polizeireviers Haslach in 2025

Haslach (ots)

Auch Dauerregen konnte die Einsatzkräfte bei ihrer monatlichen Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs an der B 33 bei Haslach nicht davon abhalten, insgesamt rund 100 Fahrzeuge zu überprüfen. Diesmal waren neben den Beamtinnen und Beamten aus Haslach auch Bedienstete des Zolls Offenburg - Finanzkontrolle Schwarzarbeit, der Verkehrspolizei des Präsidiums und eine Gruppe Einsatzbeamte der Einladung zu der ganzheitlichen Überprüfung von Fahrzeugen und Insassen gefolgt. Die Bandbreite der Tätigkeitfelder schlug sich auch im Ergebnis der Kontrolle nieder. Insgesamt wurden in rund 2,5 Stunden 35 Verstöße in den verschiedensten Rechtsbereichen festgestellt. Diese erstreckten sich von der Ladungssicherung über Abfall-, Gefahrgut- und Güterverkehrsrecht bis hin zu der Verordnung über das Fahrpersonal. Im Bereich der Finanzkontrolle Schwarzarbeit sind im Nachgang Ermittlungen erforderlich geworden, um mögliche Straftaten aufzuklären.

Highlights dieser Kontrolle waren ein Lkw-Fahrer, der das Kontrollgerät zur Erfassung seiner Lenk- und Ruhezeiten vermutlich absichtlich falsch bediente, um die vorgeschriebenen Pausenzeiten zu verlängern. Zwei Mitarbeiter einer regionalen Firma nutzen das Firmenfahrzeug, um ohne Genehmigung durch die Sammlung größerer Mengen Metallschrott und Altbatterien zusätzliche Einkünfte zu generieren. Der Besitzer eines Wohnmobils hatte sein Fahrzeug mit einer zusätzlichen Batterie und damit verbundenen Zusatzscheinwerfern ausgestattet, was zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führte. Hier weist die Polizei Haslach darauf hin, dass Arbeitsscheinwerfer an Privatfahrzeugen grundsätzlich nicht zulässig sind.

