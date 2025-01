Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Körperliche Auseinandersetzung unter Autofahrern

Sinzheim (ots)

Zu einer Streitigkeit auf offener Straße kam es am Montagnachmittag an einer Ampelkreuzung im Bereich eines Autoglasspezialisten. Gegen 15:20 Uhr soll ein 24-jähriger Toyota-Fahrer die B500 auf dem rechten Fahrstreifen stadtauswärts befahren haben. Gleichzeitig sei ein 70-jähriger BMW-Lenker auf dem linken Fahrstreifen in dieselbe Richtung gefahren, jedoch leicht versetzt hinter dem Fahrer des Toyota. Als der 24-jährige Wagenlenker auf die linke Fahrspur wechseln wollte, soll der hinter ihm befindliche Fahrzeugführer seinen BMW beschleunigt und zusätzlich gehupt haben. Beide Fahrzeuge verließen die B500 an der Ausfahrt nach Sinzheim in Richtung der B3 und kamen wohl an einer dortigen Ampelkreuzung zum Stehen. Der in Rage gekommene BMW-Lenker soll daraufhin aufgebracht seinen Wagen verlassen und sich dem Fahrzeug des 24-jährigen Mannes genähert haben. Auf Nachfrage des Toyota-Fahrers, was das Problem sei, beleidigte der 70-jährige den Toyota Fahrer und schlug diesem wohl ins Gesicht. Der junge Mann trug durch die Auseinandersetzung leichte Verletzungen davon. Den 70-jährigen BMW-Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

