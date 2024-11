Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Start der Weihnachtsmärkte - Kontrollen der Polizei Osthessen

Osthessen (ots)

Osthessen. Zum Beginn der Adventszeit starten in ganz Hessen wieder die traditionellen Weihnachtsmärkte. So hat der Markt in Bad Hersfeld bereits am vergangenen Montag seine Pforten geöffnet, in Fulda ist es am morgigen Freitag so weit. Andere Weihnachtsmärkte in der Region beginnen in Kürze oder finden nur an wenigen Tagen statt.

Die örtlich zuständigen Polizeidienststellen werden auch in diesem Jahr wieder mit Einsatzkräften - zum Teil mit Unterstützung des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz - vor Ort sein und die verschiedenen Weihnachtsmärkte deutlich sichtbar uniformiert aber auch in zivil bestreifen. Die Polizei zeigt dabei beispielsweise eine erhöhte polizeiliche Präsenz an den zum Teil stark frequentierten Örtlichkeiten und führen Personen- sowie Fahrzeugkontrollen durch.

In diesem Zusammenhang legen die Einsatzkräfte der osthessischen Polizei auch ein Augenmerk auf Messer und gefährliche Gegenstände. Anlass hierzu ist die jüngst auf Bundesebene beschlossene Ausweitung des Verbots des Mitführens von Messern auf öffentlichen Veranstaltungen. Demnach ist das Mitführen von Messern jeder Art auf Weihnachts- und Adventsmärkten grundsätzlich verboten. Die Polizei wird die Einhaltung des allgemeinen Messerverbots mit in die Kontrollen einfließen lassen.

Außerdem wird die Einhaltung des Konsumverbots von Cannabis in den Bereichen von Weihnachtsmärkten, die sich in Fußgängerzonen befinden, entsprechend überwacht. Dort ist der Konsum zwischen 7 und 20 Uhr per se gesetzlich nicht erlaubt. Auch der Konsum von Cannabis in unmittelbarer Gegenwart von Minderjährigen ist untersagt. Weitere Einschränkungen können sich aus etwaigen Verfügungen von Städten oder Kommunen, wie beispielsweise in Fulda, ergeben.

Zur Gewährleistung der Sicherheit werden die entsprechenden Kontrollen sowohl gezielt als auch stichprobenartig durchgeführt. Die Polizei weist darauf hin: Verstöße gegen das Messerverbot oder das Konsumverbot von Cannabis ziehen Bußgelder oder sogar strafrechtliche Konsequenzen nach sich.

Die Polizei Osthessen wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern einen fröhlichen und friedlichen Besuch der Weihnachtsmärkte in der Region sowie eine schöne Vorweihnachtszeit.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell