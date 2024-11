Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldung für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfallflucht

Ronshausen. Am Dienstag (27.11.), in der Zeit von 12.15 bis 13.35 Uhr, parkte eine Ronshäuserin ihren blauen Fiat Panda am rechten Fahrbahnrand der Kasseler Straße in Fahrtrichtung Bebra. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr an dem blauen Fiat vorbei und touchierte den linken Außenspiegel. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf rund 150 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg erbeten unter 06623-937-0.

