Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, A 81

Landkreis Rottweil) Aquaplaningunfall auf der Autobahn 81 (26.06.2024)

Sulz am Neckar - A 81 (ots)

10.000 Euro Schaden hat ein Unfall gefordert, den ein Autofahrer am Mittwochmorgen, gegen 06:30 Uhr auf der Autobahn 81 zwischen Sulz am Neckar und Empfingen verursacht hat. Ein 30-jähriger Fahrer eines Mercedes geriet nach einem kurzen Regenschauer mit seinem Auto auf der nassen Straße ins Schleudern. Er verlor die Kontrolle über das Auto und rutschte von der Straße in den Grünstreifen. Dabei blieb er unverletzt.

