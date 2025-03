POL-KN: (VS-Schwenningen) Streitigkeit mündet in schwerer Körperverletzung (30.03.2025) -Korrekturmeldung

Villingen-Schwenningen (ots) - In der Nacht zum Sonntag ist es in der Schützenstraße zu einer Streitigkeit gekommen. Gegen 03.35 Uhr gerieten zwei Personen in einem Club in der Schützenstraße aneinander. Im weiteren Verlauf des Streites biss der 31-jährige Beschuldigte dem 32-jährigen Geschädigten den Finger ab. Der Geschädigte ist aufgrund des ...

