Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wortgefecht im Straßenverkehr

Ellrich (ots)

In der Zorger Straße kam es am Montagabend zu einem Beinaheunfall im Straßenverkehr. Anschließend entfachte ein Wortgefecht, in dem einer der Beteiligten beleidigt worden ist. Dies brachte der Geschädigte noch am Abend zur Anzeige. Der Fahrzeugführer, der im Verdacht steht die beleidigenden Worte ausgesprochen zu haben, entfernte sich mit einem schwarzen Volkswagen Passat in unbekannte Richtung. An dem Auto war ein Kennteichen aus dem Landkreis Nordhausen angebracht.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder den beschriebenen Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich bei der Nordhäuser Polizei unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0222261

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell