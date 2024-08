Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kirmesbesuch endet im Polizeigewahrsam

Mühlhausen (ots)

In der Feldstraße kam es am späten Montagabend zu einem Vorfall zwischen zwei alkoholisierten Männern und dem Sicherheitsdienst. Beide Männer waren bereits am Wochenende in Erscheinung getreten und der Veranstaltung verwiesen worden. Am Montag suchten sie erneut eine Veranstaltung der Mühlhäuser Stadtkirmes auf und wurden abgewiesen. In Folge der Versagung des Zutritts setzten die beiden Männer im Alter von 26 und 37 Jahren unvermittelt Pfefferspray gegen den Sicherheitsdienst ein. Beide Täter konnten im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen im Stadtgebiet von Mühlhausen aufgegriffen werden. Die Männer wurden zur Verhinderung weiterer Straftaten in polizeiliches Gewahrsam genommen und am Morgen wieder aus diesem entlassen.

