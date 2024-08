LPI-NDH: Handfester Streit mit Sicherheitsmitarbeitern

Mühlhausen (ots) - Am Montagabend wurde der Polizei gegen 0 Uhr gemeldet, dass eine männliche Person in der Sondershäuser Landstraße Wahlplakate beschädigen soll. Der 51-Jährige konnte vor Ort angetroffen werden. Bei der Beweisaufnahme stellten die Mühlhäuser Polizeibeamten fest, dass der Mann womöglich für die Beschädigung an mehr als 20 Wahlplakaten in Frage kommt. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

