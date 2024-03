Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.03.2024 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Polizei auch 2024 regelmäßig in der Innenstadt unterwegs

Am Aktionstag "Sicher in der Innenstadt" wurden am vergangenen Freitag in der Heilbronner Innenstadt über 130 Verstöße geahndet. Zwischen 13 Uhr und 22 Uhr führten mehr als 50 Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Heilbronn und des Polizeipräsidiums Einsatz mit der Unterstützung von neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Heilbronn 251 Personen- und 124 Fahrzeugkontrollen durch. Hierbei wurden 59 Straftaten und 79 Ordnungswidrigkeiten zur Anzeige gebracht. Mit 25 Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und 24 gegen das Betäubungsmittelgesetzt stellten diese Deliktsfelder den größten Teil der aufgenommenen Straftaten dar. Drei Personen konnte ein Fahren ohne Fahrerlaubnis nachgewiesen werden. Außerdem stellten die Beamtinnen und Beamte einen Verstoß gegen das Waffengesetz fest. Im Rahmen einer Kontrolle wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz leistete ein 29-Jähriger Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen und musste in Gewahrsam genommen werden. Aufgrund des frühlingshaften Wetters war die Heilbronner Innenstadt rege besucht und auch die sogenannte "Poser und Raserszene" war vertreten. Bei den intensiven Kontrollen stellten die Polizistinnen und Polizisten 14 Fahrzeuge fest, bei welchen die Betriebserlaubnis erloschen war und stellten ein Motorrad sowie einen Ford Mustang wegen technischer Manipulationen sicher. Außerdem wurden unter anderem 21 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Geschwindigkeitsverstößen, sechs Rotlichtverstößen, drei Handyverstößen und drei Verstößen gegen die Gurtanlegepflicht gefertigt. Gegen 20.10 Uhr sollte ein E-Scooter-Fahrer in der Weipertstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser versuchte sich der Mann zu entziehen. Auf seiner Flucht wendete er sein Fahrzeug und fuhr gegen die Front des ihm folgenden Streifenwagens. Hierbei stürzte er zu Boden und konnte vorläufig festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes fanden die Einsatzkräfte nicht nur Betäubungsmittel, sondern bemerkten, dass er vor Fahrtantritt dem Alkohol zugesprochen hatte. Aufgrund der bei ihm aufgefundenen Betäubungsmittel wurde die Wohnung des Tatverdächtigen im Anschluss durchsucht. Schlussendlich wurden XTC-Pillen und Amphetamin beschlagnahmt.

