Hauptzollamt Berlin

HZA-B: Rund 90 Berliner Zöllner*innen kontrollierten am Wochenende Gastronomiebetriebe auf Schwarzarbeit

Fluchtversuche vereitelt - 27 Unternehmen und rund 180 Arbeitnehmer*innen geprüft

Berlin (ots)

Fluchtversuche von Arbeitnehmer*innen konnte der Zoll bereits zu Beginn der Prüfmaßnahme in einem großen Berliner Einkaufzentrum unterbinden. Die am Wochenende durchgeführte bundesweite Maßnahme im Bereich Hotellerie und Gastronomie, führte in einem Foodcourt einer Mall zur Feststellung diverser Verstöße. Diese reichten von Mitführungsplichten von Personaldokumenten bis zur vermeintlichen Unterschreitung des Mindestlohnes. Die Angaben der befragten Arbeitnehmer*innen wurden, soweit möglich, vor Ort abgeglichen. In einigen Fällen sind weitere Maßnahmen im Anschluss der durchgeführten Prüfung notwendig. "Mit der Ermittlungsarbeit beginnt nun der spannende Teil", sagte die Einsatzleiterin der Kontrolle. Die Ermittlungen des Innendienstes werden in den kommenden Monaten zeigen, ob weitere Verstöße, unter anderem gegen das Mindestlohngesetz, vorliegen. "Das Thema Schwarzarbeit ist leider für viele Menschen nicht greifbar, obwohl durch Schwarzarbeit die Sozialkassen - unter anderem für die spätere Rentenzahlung - belastet sind", sagt der Pressesprecher des Hauptzollamtes Berlin, Michael Unglaube.

Zusatzinformation:

Der Zoll trägt durch seine umfangreichen Prüf- und Ermittlungsverfahren bei der Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung entscheidend zur Sicherung der Sozialsysteme und Staatseinnahmen bei und ermöglicht damit faire Arbeits- und Wettbewerbsbedingungen. Die Prüfungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit erfolgen risikoorientiert. Dabei führen die Beschäftigten des Zolls sowohl stichprobenweise Prüfungen als auch vollständige Prüfungen aller Beschäftigten eines Arbeitgebers durch. In besonders von Schwarzarbeit betroffenen Branchen führt die FKS ganzjährig regelmäßig bundesweite, aber auch regionale Schwerpunktprüfungen mit einem erhöhten Personaleinsatz durch und sorgt damit für eine besonders hohe Anzahl an Prüfungen in der jeweiligen Branche.

