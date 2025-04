Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Nachtrag zur Abschlussmeldung - Schwerer Verkehrsunfall auf dem Gescher Damm in Höhe der Gaststätte Waldschänke

Ahaus (ots)

Die 84-jährige Pedelec-Fahrerin ist am Freitag an den Folgen des schweren Verkehrsunfalls in Ahaus-Wüllen verstorben. Wie berichtet, war die Frau am 24.03. beim Überqueren der Straße Gescher Damm mit einem Pkw kollidiert und hatte sich lebensgefährlich verletzt. (sb)

