LPI-J: Alkoholisiert gegen Baum gefahren

Am späten Freitagnachmittag erging ein Zeugenhinweis vom Stausee Hohenfelden an die Polizei Weimar, dass ein betrunkener Mann seinen Pkw bestiegen hat und davonfuhr. Im Nahbereich stellten die Beamten zunächst nur den geparkten Pkw fest. Kurze Zeit später konnten sie den 63-jährigen Fahrzeugführer ermitteln. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,81 Promille. Da er Nachtrunk angab, wurden zwei Blutentnahmen veranlasst.

