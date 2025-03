LPI-J: Berauscht unterwegs

Jena (ots) - Mit Radlader zum Trinkstopp Samstagnachmittag war ein 35jähriger in Eisenberg mit dem Radlader seines Arbeitgebers unterwegs. Auf dem Parkplatz eine Einkaufsmarktes stoppte er sein Gefährt kurz, um Bekannte zu treffen und sein mitgebrachtes Bier zu verkosten. Nach dem kurzen Umtrunk setzte er seine Fahrt in unbekannte Richtung fort. Wenig später konnte der Radlader in der Mühlbergstraße in Eisenberg ...

mehr