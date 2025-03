Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Mit Geld geflüchtet + Zeugensuche nach Körperverletzung bei Fußballspiel

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Mit Geld geflüchtet

Drei unbekannte Männer sollen am Freitag, 28. Februar, einen 44-Jährigen aufgefordert haben, seine Wertsachen auszuhändigen. Der Marburger kam der Aufforderung nach und händigte offenbar 500 Euro aus. Anschließend flüchteten die Männer in unbekannte Richtung. Der Vorfall passierte in der Nähe der Aral-Tankstelle am Krummbogen, auf dem Radweg an der Lahn in Richtung Unimensa. Bei den drei Männern soll es sich um "südländisch" aussehende Personen im Alter von 30 bis 40 Jahren gehandelt haben, die alle dunkel und sportlich gekleidet gewesen sein sollen. Weitere Auffälligkeiten zur Beschreibung liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Marburg zu melden (Telefonnummer 06421/4060).

Stadtallendorf- Hatzbach: Zeugensuche nach Körperverletzung bei Fußballspiel

Am Sportplatz in der Straße Am Zollstock fand am Sonntag, 2. März, das Fußballspiel der Mannschaften SSV Hatzbach gegen Intertürk Neustadt statt. Bisherigen Ermittlungen zufolge traten kurz vor Spielende gegen 16.50 Uhr offenbar mehrere Gegenspieler auf einen 29-jährigen Spieler vom SSV Hatzbach ein, der dadurch leichte Verletzungen erlitt. Zudem mischte sich auch der Trainer von Intertürk Neustadt in die handgreifliche Auseinandersetzung ein. Der Schiedsrichter beendete daraufhin das Spiel vorzeitig. Die Polizei erfuhr erst durch die Anzeigenerstattung am Sonntagabend von den Vorfällen. Für die weiteren Ermittlungen suchen die Beamten Zeugen: Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Wer kann den Hergang schildern und Angaben zu den Beteiligten machen? Hinweise bitte an die Polizei in Stadtallendorf (Telefonnummer 06428/93050).

