POL-MR: Brand in Wohnhaus + Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen + VW beschädigt + Fahrrad geklaut + Brennender Altkleidercontainer + Festnahme nach Diebstählen aus Autos

Marburg-Cappel: Brand in Wohnhaus

Bisherigen Ermittlungen zufolge entstand am Freitag, 28. Februar, gegen 18.55 Uhr in Folge eines technischen Defekts ein Feuer in einem Wohnhaus in der Breslauer Straße. Die Bewohner verließen eigenständig das Haus, wobei einer stolperte uns sich dadurch eine leichte Verletzung zuzog, die Rettungskräfte kurzzeitig im Rettungswagen behandelten. Feuerwehrleute löschten den Brand, die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein etwa 20.000 Euro hoher Schaden.

Marburg: Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen

Auf dem Gehweg in der Straße Erlenring gerieten am Freitag, 28. Februar, zwei Gruppen mit jeweils mehreren Jugendlichen aus bislang unbekannter Ursache aneinander. Gegen 22.10 Uhr entwickelten sich zunächst verbale Streitigkeiten in Handgreiflichkeiten, die letztlich mit der Nutzung von Pfefferspray endeten. Durch den Reizstoff erlitten sechs Jugendliche der einen Gruppe leichte Verletzungen, die andere Gruppe flüchtete daraufhin in Richtung Innenstadt. Einer von ihnen wird als männlich, 15 bis 16 Jahre alt und etwa 170cm groß beschrieben. Er hat eine korpulente Figur, schwarze Haare und trug eine dunkle Basecap, eine dunkle Weste und eine dunkle Jeanshose. Zudem hatte er eine Umhängetasche dabei. Die Polizei bittet Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder die Beschreibung ergänzen können, sich zu melden (Telefonnummer 06421/4060).

Wetter- Unterrosphe: VW beschädigt

Unbekannte sprühten im Koppeweg Bauschaum in die beiden Auspuffrohe eines weißen VW Golf und zerstachen zudem zwei Reifen. Den etwa 2.200 Euro hohen Schaden hinterließen sie zwischen Freitag, 28. Februar, 21.30 Uhr, und Samstag, 4.50 Uhr. Die Marburger Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Neustadt: Fahrrad geklaut

Zwischen 2 Uhr und 5 Uhr am Sonntag, 2. März, entwendeten Diebe ein grünes Mountainbike, das angeschlossen an einem Fahrradständer am Bahnhof in der Bahnhofstraße stand. Das Focus-Rad hat einen Wert von etwa 300 Euro. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Stadtallendorf zu melden (Telefonnummer 06428/93050).

Neustadt: Brennender Altkleidercontainer

In der Straße Allee brannte am Sonntag, 2. März, gegen 20.30 Uhr ein Altkleidercontainer auf dem Schwimmbadparkplatz. Das Feuer zerstörte den Container samt Inhalt komplett, derzeit wird eine Schadenshöhe von etwa 1.500 Euro angenommen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer und bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Kirchhain: Festnahme nach Diebstählen aus Autos

Offenbar auf der Suche nach brauchbaren Gegenständen in unverschlossenen Autos waren in der Nacht auf Montag, 3. März, zwei Männer im Alter von 32 und 28 Jahren mitunter in der Goethestraße unterwegs. Dabei beobachtete sie allerdings ein Zeuge, der kurz nach Mitternacht die Polizei informierte. Die Beamten nahmen die beiden Männer vorläufig fest. Der jüngere von beiden wohnt derzeit in Gießen, der andere hat keinen festen Wohnsitz. Beide kamen zunächst für weitere Maßnahmen zur Polizeistation, die sie Montagmittag wieder verlassen durften. Bislang wird ihnen der versuchte Diebstahl aus zwei PKW vorgeworfen, aus einem dritten Fahrzeug hatten sie Parfum im Wert von etwa 25 Euro an sich genommen. Die Ermittlungen dauern an.

