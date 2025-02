Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Versuchter Einbruch + Unfallfuchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Cölbe: Versuchter Einbruch

Mit massiver Hebelgewalt gelangten Unbekannte in der Straße Unterm Bornrain in ein Firmengebäude, scheiterten dann aber an einer weiteren Tür. Offenbar ohne Diebesgut flüchteten sie zwischen Montag, 24. Februar, 12 Uhr, und Donnerstag, 12.30 Uhr. Der entstandene Schaden beträgt etwa 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Marburg sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg-Wehrda: Fahrerin touchierte RTW und Steine

Auf dem Krankenhausparkplatz in der Straße Hebronberg touchierte eine bislang unbekannte Peugeot-Fahrerin beim Ausparken einen neben ihr geparkten Rettungswagen. Dies geschah beim Rückwärtsfahren gegen 15.40 Uhr am Mittwoch, 26. Februar, wodurch ein etwa 1.000 Euro hoher Schaden am RTW entstand. Im weiteren Verlauf touchierte die Unbekannte noch zweimal Steine, bevor sie in unbekannte Richtung davonfuhr. Unfallzeugen berichteten, dass sie in einem silberfarbenen Peugeot unterwegs war. Zum Kennzeichen ist lediglich bekannt, dass es sich um die Buchstabenkombination MR-AK handeln soll. Vermutlich befindet sich hinten rechts ein frischer Unfallschaden. Möglicherweise haben weitere Zeugen den Unfall mitbekommen, da sich Passanten und Taxifahrer in der Nähe befanden. Die Unfallermittler bitten um Hinweise: Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann die Angaben, insbesondere zum Kennzeichen, ergänzen? Wer kann die unbekannte Fahrerin beschreiben? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Mit Tür Schaden verursacht

Vermutlich durch das Öffnen einer Autotür entstand am Dienstag, 25. Februar, ein etwa 800 Euro hoher Schaden an einem grauen VW Golf. Dieser parkte zwischen 18.30 Uhr und 22.55 Uhr in der Baldingerstraße in der Einfahrt zur Notaufnahme. Wahrscheinlich stand zwischenzeitlich neben dem Golf ein anderes Fahrzeug, bei dem die Autotür unvorsichtig geöffnet wurde, so dass eine Delle in der Beifahrertür des Golf entstand. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der unbekannte Verursacher. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Angefahrener blauer Kombi gesucht

Beim Ausparken auf dem Klinikparkplatz 07 in der Baldingerstraße verursachte eine Autofahrerin am Freitag, 21. Februar, gegen 11.20 Uhr einen Unfall. Beim Rückwärtsfahren stieß sie gegen das Fahrzeugheck eines gegenüber geparkten blauen PKW. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sie sich unerlaubt. Ein Zeuge hatte den Unfall jedoch beobachtet und die Polizei informiert, die die Fahrerin ermittelte. Jedoch liegen keine näheren Angaben zum beschädigten Auto vor, wobei es sich um einen blauen Kombi gehandelt haben soll. Hinweise hierzu bitte an die Unfallermittler in Marburg (Telefonnummer 06421/406).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell