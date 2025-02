Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Battenberg: LKW-Kontrollen

Insgesamt 22 LKW und zwei PKW kontrollierten die Polizeibeamtinnen und -beamten vom Regionalen Verkehrsdienst Marburg-Biedenkopf innerhalb von etwa drei Stunden am Dienstagvormittag, 25. Februar, auf einem Parkplatz an der B236. Dabei stellten sie neben zu hoher Geschwindigkeit auch andere Verstöße, beispielsweise gegen die Sozialvorschriften oder die Ladungssicherung fest. Bei einem Fahrer dürfte die Strafe wegen diverser Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten in Verbindung mit der fehlenden Lizenz zum gewerblichen Güterverkehr besonders "weh tun": Auf ihn kommt eine Zahlung in Höhe von 1.545 Euro zu, für den Halter wird die Geldbuße 3.960 Euro betragen.

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

