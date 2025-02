Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Zeugensuche nach Körperverletzung + Versuchter Einbruch + Beleidigt und gespuckt + Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Weimar- Niederwalgern: Zeugensuche nach Körperverletzung

Nach einer Faschingsfeier im Bürgerhaus in der Nacht auf Sonntag, 23. Februar, erlitt ein 32-Jähriger aus Weimar von einer unbekannten Person in der Schulstraße einen Stoß, so dass er hinfiel, kurzzeitig bewusstlos war und anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus kam. Zum Sachverhalt ist ansonsten nur bekannt, dass die oder der Unbekannte um kurz nach Mitternacht mit einem silberfarbenen PKW unterwegs war und womöglich aufgrund von Personen, die auf der Schulstraße standen, anhalten musste. Nach dem Stoß gegen den 32-Jährigen stieg die unbekannte Person wieder ins Auto und setzte die Fahrt in Richtung Bergstraße fort. Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall gesehen und kann die Angaben zum Auto oder zur Person ergänzen? Hinweise bitte an die Polizei in Marburg (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg-Cappel: Versuchter Einbruch

In der Umgehungsstraße versuchten Unbekannte zwischen Samstag, 22. Februar, 12 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, in ein Bildungszentrum einzubrechen. Offenbar schlugen sie mit einem Beil oder ähnlichem Gegenstand auf eine Tür ein, bekamen sie jedoch nicht auf und ließen von ihrem Vorhaben ab. Es entstand ein geschätzt 600 Euro hoher Schaden. Die Kriminalpolizei in Marburg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Beleidigt und gespuckt

Ein unbekannter Mann beleidigte am Donnerstag, 20. Februar, zwei Frauen im Alter von 15 und 20 Jahren, die bei geöffnetem Fenster in einem grauen Audi saßen und an einer roten Ampel warteten. Gegen 16.45 Uhr pöbelte der Fußgänger die beiden an der Ecke Ernst-Giller-Straße/ Bahnhofstraße an, machte dabei obszöne Gesten und spuckte eine der beiden Frauen an. Anschließend ging er in Richtung Bahnhof weiter. Er wird als etwa 30 bis 40 Jahre alt und 170cm groß beschrieben. Er ist schlank, hat ein südländisches Erscheinungsbild und sprach mit Akzent. Er trug eine rosafarbene Wintermütze und eine dunkle Jacke. Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wem kommt der beschriebene Mann bekannt vor? Wer kennt seinen Namen oder seinen Aufenthaltsort? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Schaden am VW

Ein blauer VW Eos stand am Montag, 24. Februar, zwischen 17.55 Uhr und 19.10 Uhr auf einem Parkplatz im Parkhaus Erlenring-Center. Vermutlich entstand in diesem Zeitraum ein auf etwa 1.800 Euro geschätzter Schaden hinten links an dem VW, für den sich niemand verantwortlich zeigte. Die Marburger Unfallermittler bitten um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg- Wehrda: Skoda touchiert

Das Heck eines grauen Skoda Scala touchierte ein unbekannter Autofahrer im Waldweg. Anstatt sich um den etwa 1.500 Euro hohen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher zwischen Freitag, 21. Februar, 18 Uhr, und Samstag, 16.45 Uhr, unerlaubt. Die Marburger Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg- Cappel: A-Klasse touchiert

Ein etwa 1.000 Euro hoher Schaden entstand am Samstag, 22. Februar, durch einen Unfall an einer Mercedes A-Klasse. Zwischen 7.30 Uhr und 17 Uhr touchierte ein unbekannter Autofahrer den schwarzen Mercedes, der in der Straße Im Rudert parkte. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Marburger Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Beim Abbiegen touchiert

Eine unbekannte, etwa 35-jährige, blonde Frau bog am Montag, 24. Februar, gegen 9 Uhr in einem hellen PKW von der Habichtstalgasse nach links in die Ockershäuser Allee ab. Dabei touchierte sie leicht einen schwarzen Mercedes, der in der Ockershäuser Allee wartete und ihr die Vorfahrt gewährte. Anstatt sich um den etwa 500 Euro hohen Schaden zu kümmern, fuhr die Unfallbeteiligte unerlaubt weiter. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell