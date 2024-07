POL-MK: Plünderer unterwegs

Lüdenscheid (ots) - Eine 30-jährige Lüdenscheiderin wollte in einem Kiosk an der Knapper Straße etwas kaufen. Dabei geriet sie mit einem Mitarbeiter in einen Streit, der die Dame auf Grund ihres dortigen Auftretens nicht bedienen wollte. Daraufhin soll die Dame den 28-Jährigen angegangen und geschubst haben, so dass er sie mit Tritten letztlich aus dem Laden verwies, nachdem sie nicht gehen wollte und ihn schubste. Die Polizei kam und trennte die Parteien, es wird gegen ...

mehr