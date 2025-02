Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Schmierereien + Terrassentür aufgehebelt + Wahlplakate beschmiert + Diebe in Moschee

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Schmierereien

Mit schwarzer Farbe sprühten Unbekannte Schmierereien mit teils politischem Bezug an die Gebäudeaußenfassade einer Firma in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße. Der etwa 500 Euro hoher Schaden entstand in der Nacht auf Donnerstag, 20. Februar, zwischen 20 Uhr und 5.45 Uhr. Der polizeiliche Staatsschutz bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Biedenkopf: Terrassentür aufgehebelt

In der Kiesackerstraße hebelten Diebe die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und durchsuchten es anschließend. Mit Geld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro machten sie sich am Donnerstag, 20. Februar, zwischen 5.55 Uhr und 16.30 Uhr aus dem Staub. Der Schaden an der Tür ist geschätzt 500 Euro hoch. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Wahlplakate beschmiert

Zwei Wahlplakate der Partei Die Linke beschmierten Unbekannte in der Frauenbergstraße. Zeugen stellten den mehrere hundert Euro hohen Schaden am Donnerstag, 20. Februar, gegen 22.35 Uhr fest. Bislang ist nicht bekannt, in welchem Zeitraum die Schmierereien entstanden. Hinweise hierzu nimmt der Staatsschutz entgegen (Telefonnummer 06421/4060).

Stadtallendorf: Diebe in Moschee

Diebe versuchten in der Moschee im Wupperweg erfolglos, zwei Getränkeautomaten in einem Aufenthaltsraum aufzubrechen. Außerdem hebelten sie zwischen Dienstag, 18. Februar, 23 Uhr, und Mittwoch, 8.30 Uhr, einen Schrank auf und flüchteten mit Geld und einem Festplattenrekorder im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Angaben zur Schadenshöhe liegen noch nicht abschließend fest. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen aufgefallen sind (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

