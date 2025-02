Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Versuchte Flucht + Seat touchiert

Marburg-Biedenkopf (ots)

Biedenkopf-Wallau: Versuchte Flucht

Einer Polizeistreife fiel am Freitag, 14. Februar, ein PKW in der Untere Lahnstraße auf, den sie gegen 20.45 Uhr kontrollieren wollten. Offenbar versuchte der Fahrer noch, sich der Kontrolle zu entziehen und fuhr in Richtung eines Feldes, wo er jedoch von der Fahrbahn abkam und unfallbedingt nicht mehr weiterfahren konnte. Die Streife nahm den 21-jährigen Fahrer aus Steffenberg vorläufig fest. Gründe für seine versuchte Flucht fanden sich schnell: Der Fahrer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und er stand offenbar unter Drogeneinfluss. Zudem war das Auto weder zugelassen, noch versichert., die angebrachten Kennzeichen gehörten zu einem anderen Fahrzeug. Die Beamten fanden noch eine geringe Menge Amphetamin sowie über 50 Gramm Haschisch und stellten es sicher. Für den 21-Jährigen stand eine Blutentnahme sowie eine erkennungsdienstliche Behandlung an, zudem ordnete die Staatsanwaltschaft die Durchsuchung seiner Wohnung an. Dabei fanden die Beamten lediglich weitere Konsumutensilien, aber keine verbotenen Substanzen. Nach Abschluss der Maßnahmen durfte er die Polizeistation verlassen.

Marburg: Seat touchiert

Einen weißen Seat Cupra Formentor touchierte ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag, 13. Februar, in der Karl-von-Frisch-Straße. Zwischen 10 Uhr und 10.35 Uhr entstand dadurch ein etwa 1.500 Euro hoher Schaden vorne links am Seat, um den sich der Verursacher nicht weiter kümmerte. Die Polizei in Marburg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

