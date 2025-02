Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Wahlplakat beschmiert + Zeugensuche nach Angriff auf zwei Personen + Zeuge überrascht Einbrecher + Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Wahlplakat beschmiert

In der Gisselberger Straße beschmierten Unbekannte ein Freie Wähler - Plakat mit schwarzer Farbe. Den etwa 50 Euro hohen Schaden stellten Zeugen am Samstag, 15. Februar, gegen 9.10 Uhr fest. Der genaue Tatzeitraum ist nicht bekannt. Der Staatsschutz sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Zeugensuche nach Angriff auf zwei Personen

Offenbar grundlos griffen drei Unbekannte am Montag, 17. Februar, zwei Marburger an. Der 27-Jährige und die 25-Jährige gingen gegen 22.15 Uhr von der Luisa-Häuser-Brücke in Richtung Kino, als die drei Unbekannten sich von hinten näherten und sie zunächst aufforderten, stehen zu bleiben. Nachdem die beiden weitergingen, schlug einer der Unbekannten zu. Als der 27-Jährige am Boden lag, erhielt er noch Tritte, die 25-Jährige bekam einen Schlag ab. Anschließend flüchteten die drei jungen Männer in Richtung Erlenring. Sie waren alle etwa zwischen 16 und 21 Jahre alt. Einer war etwa 165cm groß und damit kleiner als die anderen beiden. Er trug eine dunkle Jacke, eine dunkle Kappe und hatte den Pullover ins Gesicht gezogen. Die anderen beiden sind etwa 180cm groß, einer von ihnen war hell, der andere dunkel gekleidet. Alle drei Personen trugen Oberbekleidung in Glanzoptik. Die zwei Marburger erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei sucht Zeugen: Wem ist der Vorfall aufgefallen? Wer kann die Personen näher beschreiben? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Breidenbach: Zeuge überrascht Einbrecher

Zwei Diebe versuchten Dienstagmorgen, 18. Februar, in eine Bäckerfiliale in der Hauptstraße einzubrechen. Während sie sich gegen 3.40 Uhr an der Tür zu schaffen machten, überraschte ein Zeuge die beiden Männer, die daraufhin flüchteten. Beide sind etwa 20 Jahre alt und 175cm groß. Bekleidet waren sie mit schwarzen Jacken und schwarzen Hosen, die Arbeitskleidung ähnelten. Zudem trugen sie Handschuhe und schwarze Masken. Durch ihr Vorgehen entstand ein geschätzt 1.000 Euro hoher Schaden an der Tür. Die Kriminalpolizei in Marburg bittet um weitere Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Angelburg- Frechenhausen: Unfall im Begegnungsverkehr

Ein unbekannter Autofahrer fuhr am Montag, 17. Februar, auf der Bottenhorner Straße von der L3042 kommend in Richtung Bottenhorn und kam dabei in einer Linkskurve wohl zu weit in die Fahrbahnmitte. Gegen 10.55 Uhr kollidierte er leicht mit einem entgegenkommenden weißen VW, an dem ein etwa 2.000 Euro hoher Schaden entstand. Anstatt sich darum zu kümmern, fuhr der unbekannte Unfallbeteiligte weiter. Wahrscheinlich handelte es sich um einen blauen VW Touran. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Lahntal-Goßfelden: Zaun touchiert

Vermutlich beim Wenden oder Rangieren touchierte ein unbekannter Autofahrer in der Straße Scheidt einen Holzzaun, so dass ein geschätzt 500 Euro hoher Schaden entstand. Anstatt sich darum zu kümmern, flüchtete der Verursacher zwischen Donnerstag, 13. Februar, 7 Uhr, und Freitag, 14. Februar, 20 Uhr. Die Polizei in Marburg sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Teletonnummer 06421/4060).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell