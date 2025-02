Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Schmierereien mit Wahlbezug + Schmierereien an Unigebäude + Komplettsatz Räder entwendet + Gescheiterter Einbruchversuch + Kontrollen am "Cölber Eck" + Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Biedenkopf: Schmierereien mit Wahlbezug

An ein Firmengebäude in der Straße Am Seewasem sprühten Unbekannte großflächig mehrere Schriftzüge mit Bezug zur anstehenden Bundestagswahl. Der etwa 250 Euro hohe Schaden durch die grüne Farbe entstand zwischen Dienstag, 11. Februar, 16.30 Uhr, und Mittwoch, 8.45 Uhr. Der Staatsschutz sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Schmierereien an Unigebäude

Einen grünen Schriftzug stellten Zeugen am Dienstag, 11. Februar, gegen 16 Uhr in der Wilhelm-Röpke-Straße an einem Unigebäude fest. Bislang ist nicht bekannt, wann der etwa 100 Euro hohe Schaden entstand. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Komplettsatz Räder entwendet

Von einem schwarzen Audi Q8, der im City-Parkhaus in der Universitätsstraße stand, entwendeten Diebe die vier Räder im Wert von etwa 2.500 Euro. Beim Abmontieren am Dienstag, 11. Februar, zwischen 3.10 Uhr und 3.30 Uhr, stellten sie Pflastersteine unter das Auto, so dass es auf den Bremsscheiben stand. Im weiteren Verlauf rutschte der Audi von den Steinen herunter, so dass ein etwa 8.000 Euro hoher Schaden an den Achsen entstand. Die Kriminalpolizei in Marburg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Weimar- Niederweimar: Gescheiterter Einbruchversuch

Mit Gartenscheren aus dem Gartenhäuschen versuchten Diebe, in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Roten Weg zu gelangen. Zwischen 7 Uhr und 12.20 Uhr am Mittwoch, 12. Februar, nahmen sie die Scheren aus der Hütte und nutzten sie als Hebelwerkzeug an zwei Terrassentüren. Womöglich wurden sie dabei von Zeugen gestört, denn sie ließen unverrichteter Dinge die Scheren in der Tür stecken und flüchteten. Den entstandenen Schaden schätzten Polizeibeamte auf etwa 2.000 Euro. Die Kripo in Marburg sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Cölbe: Kontrollen am "Cölber Eck"

Eine Polizeistreife vom Regionalen Verkehrsdienst Marburg-Biedenkopf kontrollierte am Montag, 10. Februar, innerhalb von etwa zwei Stunden 34 Fahrzeugführer, die sich nicht an das Durchfahrtsverbot am "Cölber Eck" gehalten hatten. Aufgrund von Baustellenarbeiten besteht im Bereich B62/ L3078 ein Durchfahrtsverbot, von dem lediglich der Linienbusverkehr ausgenommen ist. Unter den kontrollierten Fahrzeugen befand sich auch ein Gespann aus einem Traktor mit einem Turmdrehkran-Anhänger. Da der Anhänger in einem desolaten Zustand war und zudem offenbar ohne angeschlossene Bremse vom Traktor gezogen wurde, untersagten die kontrollierenden Beamten die Weiterfahrt. Zudem ahndeten sie die Ordnungswidrigkeiten der kontrollierten Personen beziehungsweise fertigen entsprechende Ordnungswirigkeitsanzeigen an.

Marburg- Wehrda: VW touchiert

Einen im Sachsenring geparkten grauen VW Golf touchierte ein unbekannter Autofahrer zwischen Mittwoch, 12. Februar, 12 Uhr, und Donnerstag, 15 Uhr. Anstatt sich um den etwa 2.000 Euro hohen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Marburger Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Wetter: Haus touchiert

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein unbekannter Autofahrer die Hauswand einer Seniorenwohnanlage in der Bahnhofstraße. Dadurch entstand ein etwa 250 Euro hoher Schaden an der Hauswand, den Verantwortliche am Freitag, 7. Februar, gegen 15 Uhr feststellten. Bislang meldete sich kein Verursacher für die Schadensregulierung. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell