POL-MR: Wahlplakate beschädigt und entfernt + BMW zerkratzt + Langer Kratzer an Fiat + Kieselstein geworfen + Mit Flasche verletzt + Einbruch in Einfamilienhaus + Unfallfluchten

Biedenkopf- Breidenbach: Wahlplakate beschädigt und entfernt

Etliche Wahlplakate verschiedener Parteien beschädigten Unbekannte in der Hauptstraße. Zwischen den Straßen Zum Hofrain und Goldbergstraße schnitten sie kleinere Plakate von den Straßenlaternen ab und rissen mehrere Streifen eines großflächigen Plakats ab. Einige Plakate konnten vor Ort nicht mehr aufgefunden werden, nur die Reste der Kabelbinder waren noch vorhanden. Zeugen meldeten die Schäden am Freitag, 14. Februar, gegen 15 Uhr. Der nähere Tatzeitraum ist bislang nicht bekannt, ebenso wenig die genau Menge der Plakate und die damit verbundene Schadenshöhe, die jedoch im vierstelligen Bereich liegen könnte. Der Staatsschutz bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Kirchhain: BMW zerkratzt

Etwa 400 Euro hoch ist der Schaden an einem schwarzen BMW, den Unbekannte am Freitag, 14. Februar, zerkratzten. Als der Schaden entstand, parkte das Auto stand zwischen 9 und 13 Uhr in der Straße Im Riedeboden. Die Polizei in Stadtallendorf ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Marburg- Cappel: Langer Kratzer an Fiat

Unbekannte hinterließen einen langen Kratzer an einem in der Straße Auf der Heide geparkten Fiat. Der gelbe Punto stand dort zwischen Freitag, 12. Februar, 18.30 Uhr, und Samstag, 10 Uhr. Der entstandene Schaden ist etwa 300 Euro hoch. Die Polizei in Marburg bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Dautphetal- Friedensdorf: Kieselstein geworfen

Vier unbekannte Personen hielten sich Samstagabend, 15. Februar, auf dem Schulgelände in der Lahnstraße auf. Gegen 19.50 Uhr traten sie offenbar mehrmals gegen die Haustür der dortigen Hausmeisterwohnung, ohne dabei einen Schaden zu hinterlassen. Anschließend warfen sie einen Kieselstein an ein Fenster der Wohnung, wodurch ein etwa 300 Euro hoher Schaden entstand. Als der Bewohner aus der Wohnung herauskam, flüchteten die Unbekannten. Sie können lediglich grob als etwa 16 Jahre alt, 175cm groß und "türkisch aussehend" beschrieben werden. Alle vier trugen wohl dunkle Jacken. Die Polizei in Biedenkopf bittet um weitere Zeugenhinweise: Wem sind die Personen aufgefallen? Wer kann die Beschreibung ergänzen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06461/92950.

Marburg: Mit Flasche verletzt

In der Reitgasse entstand am frühen Sonntagmorgen, 16. Februar, aus bislang nicht bekannter Ursache eine zunächst verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Einer von ihnen zerschlug gegen 4.40 Uhr eine Glasflasche auf dem Boden und stach damit unvermittelt in die Richtung des anderen Beteiligten, einem 40-jährigen Marburger. Dieser zog sich vermutlich durch eine Abwehrbewegung eine Schnittwunde zu, woraufhin der andere flüchtete. Er wird mit "anatolischem Erscheinungsbild" beschrieben, zudem soll er etwa 20 Jahre alt und 175 bis 180cm groß sein. Er trug einen schwarzen Pullover mit weißen Applikationen. Die Marburger Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Kirchhain: Einbruch in Einfamilienhaus

In der Stettiner Straße hebelten Diebe ein Fenster auf und gelangten so in ein Einfamilienhaus. Bei der Durchsuchung der Räume fanden sie eine Geldkassette mit Bargeld, Schmuck und Papieren und entwendeten sie, bevor sie zwischen Freitag, 14. Februar, 15 Uhr, und Sonntag, 16.30 Uhr, flüchteten. Eine genaue Auflistung des Diebesguts steht noch aus, bislang beläuft sich der Wert auf etwa 1.000 Euro. Die Schadenshöhe am Fenster beträgt etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Marburg entgegen (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: BMW touchiert

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein unbekannter Autofahrer einen blauen BMW, der zwischen der Wilhelmstraße und der Universitätsstraße in der Haspelstraße stand. Der Unfall passierte am Samstag, 15. Februar, zwischen 10 und 12 Uhr. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt, ohne sich um den etwa 2.000 Euro zu kümmern. Die Marburger Unfallermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Außenspiegel beim Überholen beschädigt

Während der Fahrer eines Ford Ranger am Sonntagabend, 16., Februar, auf der Südspange in Richtung Gisselberger Straße im Stau stand, überholte ihn kurz nach dem Abzweig "Am Krekel" links ein Leichtkraftrad. Dabei stieß der unbekannte Fahrer gegen die linke Ford-Seite, so dass der Außenspiegel brach und Kratzer entstanden. Anstatt sich um den etwa 700 Euro hohen Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte gegen 18.55 Uhr weiter in Richtung Gisselberg. Eventuell befand sich das Kennzeichen mit der Buchstabenkombination MR-LB an dem Zweirad. Die Marburger Unfallermittler suchen Zeugen, die den Unfall oder ein möglicherweise passendes Leichtkraftrad gesehen haben (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg- Wehrda: Fiat touchiert

Vermutlich bei einem Wendemanöver in der Magdeburger Straße touchierte ein unbekannter Autofahrer einen dort geparkten grauen Fiat Tipo. Durch den Unfall am Donnerstag, 13. Februar, der zwischen 7.15 Uhr und 16.30 Uhr passierte, entstand ein rund 1.500 Euro hoher Schaden, um den sich der Verursacher nicht weiter kümmerte. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Dautphetal- Dautphe: Mit Schild kollidiert

Vermutlich ein LKW kollidierte in der Straße Zum Sportplatz mit einem Werbeschild, das sich in etwa vier Metern Höhe befindet. Dadurch entstand zwischen Dienstag, 11. Februar, 12.30 Uhr, und Mittwoch, 12. Februar, 12.45 Uhr, ein etwa 4.000 Euro hoher Schaden an dem Schild. Anstatt sich darum zu kümmern, fuhr der Verursacher weiter. Die Polizei in Biedenkopf sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Stadtallendorf: Stützmauer beschädigt

Ein unbekannter Autofahrer befuhr zwischen Mittwoch, 12. Februar, 12 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr, die Grünanlage zwischen den Wohnhäusern der Weilburger Straße. Aus unbekannter Ursache fuhr der Unbekannte zu einem angrenzenden Parkplatz der Wetzlarer Straße und übersah dabei vermutlich den etwa 1,20m hohen Höhenunterschied zwischen der Grünanlage und des Parkplatzes. Beim Passieren entstand ein etwa 1.000 Euro hoher Schaden an der Stützmauer. Zudem konnte auf dem Parkplatz ein Teil eines Skoda gefunden werden, das vermutlich zum unbekannten Autofahrer gehört. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Unfallermittler in Biedenkopf suchen Zeugen: Wem ist in diesem Zusammenhang ein verdächtiges Fahrzeug, wahrscheinlich ein Skoda, aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06461/92950.

