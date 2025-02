Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Unfall unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein

Haslach (ots)

Ein Verkehrsunfall, der mehrere Strafanzeigen nach sich ziehen dürfte, ereignete sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Bereich Ringstraße / Rudolfstraße. Als ein 31-Jähriger Seat Fahrer gegen 00:10 Uhr in die Rudolfstraße abbiegen wollte, touchierte er offenbar aufgrund überhöhter Geschwindigkeit den Bordstein und soll anschließend frontal mit einem ordnungsgemäß geparkten VW kollidiert sein. Aufgrund der Wucht des Zusammenpralls wurde der VW augenscheinlich auf einen weiteren dahinterstehenden PKW aufgeschoben. Anschließend entfernte sich der Seat-Lenker unerlaubt vom Unfallort, indem er seinen Wagen wenige Meter weiter abstellte und sich zu Fuß entfernte. Nach den ersten polizeilichen Maßnahmen kehrte der mutmaßliche Unfallverursacher an den Ort des Geschehens zurück. Dabei räumte der 31-Jährige ein den Unfall verursacht zu haben, alkoholisiert und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund einem Promille. Die Fahrzeugschlüssel des Seat wurden von den Polizeibeamten beschlagnahmt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

