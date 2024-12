Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Jugendliche mit Pfefferspray angegriffen

Minden (ots)

(SN) Ein bisher unbekannter Täter hat am Mittwochabend an der Dankerser Straße eine 17 Jahre alte Mindenerin angegriffen und leicht verletzt.

So befand sich die Jugendliche zu Fuß um etwa 21.30 Uhr auf dem dortigen Fußweg, als sie eine auffällig agierende männliche Person bemerkte. Kurz darauf sprang die Person in Höhe der Einmündung Waterloostraße hinter einem Kleintransporter hervor und griff die junge Frau mit einem Pfefferspray an. Als sie daraufhin zu Boden ging und laut schrie, wurden Anwohner auf die Situation aufmerksam. Zwischenzeitlich hatte der Unbekannte bereits die Flucht ergriffen. Bei der eingeleiteten Fahndung der Polizei konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden. Die 17-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wollte sich selbst in ärztliche Behandlung begeben.

Der männliche Unbekannte konnte wie folgt beschrieben werden: 180-185 cm groß, schlank, dunkle Oberbekleidung, dunkle Sturmhaube, dunkle Handschuhe.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

