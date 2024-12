Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Leichtverletzt: Autofahrerin (34) kommt von der Hartumer Straße ab

Hille (ots)

(AB) Eine 34-jährige Frau aus der Gemeinde Hille ist am Dienstagnachmittag mit ihrem Auto von der Hartumer Straße in Rothenuffeln abgekommen und in einem Straßengraben zum Stillstand gekommen. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen.

Die Frau war mit ihrem Opel gegen 13.50 Uhr auf der Hartumer Straße aus Rothenuffeln kommend in Richtung Hartum unterwegs. Nachdem die Fahrerin die Kreuzung "Kesselgarten" passierte, geriet sie vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse aus bisher ungeklärten Gründen zunächst nach rechts in den Grünstreifen. In der Folge kam ihr Wagen über die Gegenfahrbahn nach links von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte ihr Fahrzeug mehrere Bäume und überschlug sich, bevor die Fahrt im Graben endete.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die Leichtverletzte aus dem auf der Seite liegenden Auto, bevor ein Rettungswagen sie zwecks ambulanter Behandlung in das Krankenhaus nach Lübbecke brachte.

Ein Abschleppwagen sorgte später für den Abtransport des erheblich beschädigten Opels.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell