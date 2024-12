POL-MI: E-Scooter Fahrer fährt Jungen an und setzt Pfefferspray ein

Bad Oeynhausen (ots) - (SN) Offenbar auf Bargeld hatten es Unbekannte bei einem Einbruch in eine Bäckerei an der Klosterstraße Ecke Herforder Straße abgesehen. Dazu erhielt die Kreispolizei am Montagmorgen Kenntnis. Nach bisherigen Ermittlungen dürfte sich der Einbruch im Zeitraum von Sonntag, 15.30 Uhr bis Montag, 5.10 Uhr ereignet haben. Demnach verschafften sich die Täter über den Eingangsbereich Zutritt zum ...

