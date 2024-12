POL-MI: Einbrecher erbeuten Bargeld

Lübbecke, Preußisch Oldendorf, Espelkamp (ots) - (AB) Die Polizei hat am vergangenen Wochenende in Lübbecke, Preußisch Oldendorf und Espelkamp drei mutmaßlich alkoholisierte Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Auf sie kommt nun jeweils eine Anzeige zu. So geriet am Freitagabend gegen 18.30 Uhr ein Renault-Fahrer in Preußisch Oldendorf in den Fokus einer ...

mehr