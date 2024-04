POL-PDTR: Taschendiebstahl auf dem Wasgau-Parkplatz

Idar-Oberstein (ots) - Im Tatzeitraum Montag, 01.04.24 etwa 13:30 Uhr bis Dienstag, 02.04.24 08:45 Uhr kam es in der Hauptstraße, Höhe Abfahrt Struth, in Idar-Oberstein zu einem Diebstahl von Baumaterialien. Hierbei wurden durch bisher unbekannte Täter mehrere Packungen Klebe- und Armierungsmörtel von einer Holzpalette vor einem Wohnhaus unmittelbar am Gehweg entwendet. Die Gesamtschadenhöhe dürfte sich bei einem ...

