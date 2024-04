POL-PDTR: Diebstahl von Baumaterialien - Zeugen gesucht

Trier (ots) - In der Nacht von Samstag, dem 30.03.2024, 22:00 Uhr und Sonntag dem 31.03.2024, 10.00 Uhr, kam es in in der Saarstraße in Hermeskeil, Höhe der Hausnummer 19, zu einem Diebstahl aus einem dort geparkten Firmenfahrzeug.(Transporter mit offener Ladefläche) Zweckdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Hermeskeil. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hermeskeil Telefon: 06503-9151-0 ...

mehr