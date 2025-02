Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Marburg: Brand im Mehrfamilienhaus

Marburg-Biedenkopf (ots)

Gegen 23.20 Uhr erhielt die Polizei am Donnerstag, 19. Februar, Kenntnis über einen Brand in der Straße An der Zahlbach. Bisherigen Ermittlungen zufolge entstand das Feuer in einer Dachgeschosswohnung infolge von fahrlässiger Brandstiftung. Die 35-jährige Bewohnerin verließ nach erfolglosen Löschversuchen eigenständig die Wohnung und informierte die Nachbarn. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die Wohnung bereits im Vollbrand, die Löscharbeiten dauerten bis etwa 3 Uhr. Rettungskräfte untersuchten die 35-Jährige kurzzeitig im RTW, sie erlitt eine leichte Rauchvergiftung, die keine weitere Behandlung benötigte. Das Haus ist unbewohnbar, der entstandene Schaden dürfte ersten Schätzungen zufolge im sechsstelligen Bereich liegen.

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell