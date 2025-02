Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kinder zündeln in Sattelschlepper

Euskirchen-Rheder (ots)

Am Montag (17. Februar) brannte um 16.36 Uhr ein Lkw auf einem Feldweg in der Verlängerung des Kieselwegs in Euskirchen-Rheder.

Zeugen entdeckten den Brand und beobachteten mehrere Kinder, die vom Brandort flüchteten.

In einem stillgelegten Sattelauflieger waren kleine Stöcke aufeinander gestapelt und angezündet worden.

Der Boden des Aufliegers wurde leicht beschädigt.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Es wurde Anzeige wegen vorsätzlicher Herbeiführung einer Brandgefahr erstattet.

