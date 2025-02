POL-EU: Ein Valentinstag der besonderen Art: Wenn die Liebe zu Kabeln außer Kontrolle gerät

Bad Münstereifel (ots) - Am Freitag (14. Februar) bemerkte der Eigentümer eines Einfamilienhauses in der Waldstraße in Bad Münstereifel gegen 8 Uhr über eine Überwachungskamera verdächtigte Bewegungen in seinem Wohnhaus. Der Eigentümer befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Wohnhaus. Zwei Unbekannte hatten sich unbefugt Zutritt zu dem Wohnhaus verschafft, indem sie ein Fenster im Erdgeschoss aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume und Schränke. ...

