POL-EU: Einbruch in Wohnhaus

Bad Münstereifel (ots)

Am Freitag (14. Februar) bemerkte der Eigentümer eines Einfamilienhauses in der Waldstraße in Bad Münstereifel gegen 8 Uhr über eine Überwachungskamera verdächtigte Bewegungen in seinem Wohnhaus.

Der Eigentümer befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Wohnhaus.

Zwei Unbekannte hatten sich unbefugt Zutritt zu dem Wohnhaus verschafft, indem sie ein Fenster im Erdgeschoss aufhebelten.

Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume und Schränke.

Der Eigentümer alarmierte umgehend die Polizei.

Eingesetzte Polizeibeamte konnten die Unbekannten nicht mehr vor Ort antreffen. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ.

Zur Tatbeute können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen beobachteten zum Tatzeitpunkt einen silbernen Pkw (VW Golf) mit polnischem Kennzeichen.

Das Fahrzeug entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit von der Tatörtlichkeit.

Wer kann Hinweise zu den Unbekannten/ zu dem Fahrzeug geben?

Hinweise werden telefonisch an 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

