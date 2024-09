Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfall im Begegnungsverkehr

Am Donnerstag kam eine Seniorin in Ulm mit ihrem Fahrzeug zu weit nach links und stieß mit einem BMW zusammen.

Gegen 14 Uhr fuhr eine 83-Jährige mit ihrem Mazda in der Wiblinger Allee in Richtung Kurt-Schumacher-Ring. Dort kam ihr ein 18-Jähriger mit einem BMW entgegen. Der hatte sich laut Polizeiangaben auf der Linksabbiegespur an der Abfahrt zur B311 eingeordnet. Um die Senioren vorbeifahren zu lassen, hielt der junge Fahrer auf seiner Abbiegespur an. In der weiteren Folge geriet die Seniorin wohl zu weit nach links und die Fahrzeuge stießen zusammen, so eine Zeugin gegenüber der Polizei. Bei dem Unfall zog sich die mutmaßliche Unfallverursacherin Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie vorsorglich in eine Klinik. Der 18-Jährige und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf jeweils 5.000 Euro.

Die Polizei mahnt: Fahren Sie immer möglichst weit rechts. Nicht nur bei Gegenverkehr, wenn Sie überholt werden, an Kuppen, in Kurven oder bei Unübersichtlichkeit. Unfälle im Begegnungsverkehr haben aufgrund der Kräfte, die dann wirken, meist schwerwiegende Folgen. Im schlimmsten Fall kommen Personen zu Schaden. Deshalb drohen bei Verstößen gegen das Rechtsfahrgebot Bußgelder.

