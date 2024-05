POL-RZ: Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses

Ratzeburg (ots) - 13. Mai 2024 | Kreis Stormarn - 11.05.2024 - Bargteheide In der Nacht vom 10.05.2024 zum 11.05.2024 wurde in Bargteheide im Wiesenweg ein BMW entwendet. Der Besitzer hatte seinen 7er BMW mit Oldesloer Kennzeichen abends gegen 21.00 Uhr in der Auffahrt seines Grundstückes geparkt. Am nächsten Morgen gegen 08.45 Uhr stellte er dann den Diebstahl seines schwarzen BMW fest. Wie man in das Fahrzeug gelangen ...

mehr