POL-RZ: Diebstahl von landwirtschaftlichen Dünge- und Pflanzenschutzmittel

Ratzeburg (ots) - 08. Mai 2024 | Kreis Stormarn - 07.05.2024 - BAB 1 / Siek Gestern Abend (07.05.2024), gegen 21.00 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Lkw, Mercedes Atego, auf der BAB 1 bei Siek in Fahrtrichtung Norden, in Höhe des Parkplatzes Ohlendiek in Brand. Der 59-jährige Fahrzeugführer nahm in seinen Außenspiegeln Funken von seinem Fahrzeug ...

