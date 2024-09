Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Dürnau - Reifen beschädigt

Am Mittwoch oder Donnerstag beschädigte ein Unbekannter in Dürnau mutwillig die Reifen an zwei geparkten Autos.

Ulm (ots)

Der Audi und Skoda parkten zwischen 18.45 Uhr und 16 Uhr auf einem Kundenparkplatz im Zillenhardtweg. Ein bislang unbekannter Täter schlug Nägel in jeweils einen Reifen der Pkws ein. Die Nägel waren so weit in die Reifen eingedrungen, so dass diese danach platt waren. Die Polizei Uhingen nahm die Ermittlungen auf und sucht den Täter. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

++++1800031

Bernd Kurz, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell