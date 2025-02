POL-EU: Trotz Verbot durch Fahrerlaubnisbehörde mit Pkw unterwegs

Euskirchen (ots) - Heute Morgen (14. Februar) um 4.40 Uhr wurde die Polizei Euskirchen über einen Randalierer am Bahnhof Euskirchen informiert. Vor Ort konnte ein 30-jähriger Mann angetroffen werden. Er verhielt sich unkooperativ und gab an, dem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkommen zu wollen. Der polizeilich bereits mehrfach in Erscheinung getretene Mann wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und der Polizeiwache Euskirchen zugeführt. ...

