POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Brand in einem Mehrfamilienhaus

Pforzheim (ots) - Am frühen Mittwochmorgen brachen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte ein und entwendeten diverse Wertgegenstände und Bargeld. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich die Täterschaft unbefugt Zutritt in ein Restaurant in der Zehnthofstraße in der Innenstadt von Pforzheim. Zunächst wurden die Räumlichkeiten durchsucht und im Anschluss auch sperrige Gegenstände mitgenommen. Da ...

mehr