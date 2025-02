POL-EU: Randalierer in Gewahrsam

Euskirchen-Großbüllesheim (ots) - Gegen 20 Uhr ereignete sich gestern (13. Februar) auf der Großbüllesheimer Straße in Euskirchen-Großbüllesheim ein Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Euskirchener befuhr die Wüschheimer Straße in Richtung Großbüllesheimer Straße. In einer Kurve geriet der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit dem Pkw eines 30-jährigen ...

mehr