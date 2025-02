POL-EU: Auto gerät in Gegenverkehr

Hellenthal-Blumenthal (ots) - Am Donnerstag (13. Februar) ereignete sich um 18.25 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Schleidener Straße in Hellenthal-Blumenthal ein Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Nettersheimer wollte mit seinem Pkw den Parkplatz verlassen. Dabei übersah er eine 63-jährige Fußgängerin und es kam zum Zusammenstoß. Die 63-jährige Hellenthalerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. ...

mehr