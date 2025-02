POL-EU: Alleinunfall mit Pkw

Hellenthal-Eichen (ots) - Im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße Eichen in Hellenthal-Eichen ist am gestrigen Mittwoch (12. Februar) um 19.15 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Nach bisherigen Ermittlungen ist das Feuer durch einen Kabelbrand entstanden. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Brandermittler der Polizei ...

