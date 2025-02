Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verkehrsunfall mit alkoholisiertem Pkw-Fahrer

Pforzheim (ots)

Am Sonntagmorgen (09.02.2025) verunfallte gegen 05.50 Uhr ein 29-jähriger VW Fahrer in der Calwer Straße kurz vor der Einmündung Jahnstraße in Pforzheim mit zwei geparkten Pkw. Dieser beabsichtigte zuvor die Calwer Straße in stadtauswärtige Richtung zu fahren. Hierbei geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen dort geparkten BMW und einen Opel.

Beim Fahrer konnten deutliche Hinweise auf eine Alkoholisierung bemerkt werden, weshalb bei ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Der VW wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. An ihm und dem BMW entstand jeweils Schaden von etwa 10.000 Euro. Am Opel wird der Schaden auf ca. 500 Euro geschätzt.

Robert Odelga, Führungs- und Lagezentrum

