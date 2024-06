Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

FW-LFVSH: Über 3000 Jugendfeuerwehrmitglieder beim Aktionstag im Hansa-Park

Kiel (ots)

Sierksdorf - Bei strahlendem Sonnenschein fand am Samstag (22.06.) der 17. Aktionstag der Schleswig-Holsteinischen Jugendfeuerwehr im HANSA-PARK in Sierksdorf (Ostholstein) statt. Über 3000 Jugendfeuerwehrmitglieder aus knapp 170 Jugendfeuerwehren nahmen am diesem mittlerweile zur Tradition gewordenen Jahreshighlight teil.

Die Jugendlichen nutzten die Gelegenheit, den Park unsicher zu machen und die zahlreichen Attraktionen auszuprobieren, während sich die Jugendfeuerwehrleitung und die Betreiber des Freizeitparks, die Eheleute Leicht, zu einem intensiven Austausch über die zukünftige Zusammenarbeit trafen.

Herr Leicht, Betreiber des HANSA-PARKS, betonte die enge Verbindung zwischen dem Freizeitpark und der Feuerwehr: "Der HANSA-PARK und die Jugendfeuerwehr sind zwei Institutionen, die gemeinsam gewachsen sind und beide stehen für Zukunft." Weiter sagte er: "Man muss die Feuerwehren nur einmal eine Zeit lang abschalten, um zu begreifen, wie wichtig diese Aufgabe ist."

Der Aktionstag im HANSA-PARK ist seit Jahren ein fester Bestandteil im Kalender der Jugendfeuerwehren und dient neben dem gemeinsamen Spaß auch dem wichtigen Aspekt des Teambuildings. Die Jugendlichen konnten ihre Teamfähigkeit stärken, neue Freundschaften knüpfen und unvergessliche Momente erleben.

"Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf des Tages und freuen uns bereits auf den Aktionstag im kommenden Jahr, wenn der HANSA-PARK erneut seine Tore für die Jugendfeuerwehren öffnen wird. Ein herzlicher Dank geht an die Eheleute Leicht sowie das Team des HANSA-PARKS, die uns dieses Event immer wieder möglich machen", hieß es von Rüdiger König, kommissarischer Landesjugendfeuerwehrwart.

Original-Content von: Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell